Три простых продукта удивили иностранца после посещения российского супермаркета

Москва, 8 декабря. Россиянка Анастасия уже долгое время проживает на территории Африки. Она рассказала, как ее муж-иностранец отреагировал на посещение самого заурядного супермаркета в Москве.

Мужчина, по словам Анастасии, испытал целую бурю эмоций, когда увидел на прилавках магазина разнообразие молочных продуктов. За границей такой большой выбор встречается редко, а сметана в Африке и вовсе является экзотическим продуктом. Правда, больше всего иностранцу полюбились невиданные ранее питьевые йогурты и глазированные сырки.

Большой выбор колбасных изделий также не оставил мужчину равнодушным. Он заметил, что только русские люди могут отличить вареную колбасу от копченой и молочной.

Прилавок с копченой рыбой показался иностранцу местом, в которое складывают отходные продукты. Он очень удивился, что россияне могут есть не только свежую рыбу, но и давно выловленную из водоема, передают «Народные новости».

Россияне любят рассказывать истории о друзьях, мужьях или женах, приехавших из-за рубежа в РФ. Так, недавно голландец Махил решил подшутить над своими российскими приятелями, о чем они не преминули поведать в соцсетях.