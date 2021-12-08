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Три простых продукта удивили иностранца после посещения российского супермаркета

Общество
Три простых продукта удивили иностранца после посещения российского супермаркета
pexels.com  /  Anna Shvets

Москва, 8 декабря. Россиянка Анастасия уже долгое время проживает на территории Африки. Она рассказала, как ее муж-иностранец отреагировал на посещение самого заурядного супермаркета в Москве.

Мужчина, по словам Анастасии, испытал целую бурю эмоций, когда увидел на прилавках магазина разнообразие молочных продуктов. За границей такой большой выбор встречается редко, а сметана в Африке и вовсе является экзотическим продуктом. Правда, больше всего иностранцу полюбились невиданные ранее питьевые йогурты и глазированные сырки.

Большой выбор колбасных изделий также не оставил мужчину равнодушным. Он заметил, что только русские люди могут отличить вареную колбасу от копченой и молочной.

Прилавок с копченой рыбой показался иностранцу местом, в которое складывают отходные продукты. Он очень удивился, что россияне могут есть не только свежую рыбу, но и давно выловленную из водоема, передают «Народные новости».

Россияне любят рассказывать истории о друзьях, мужьях или женах, приехавших из-за рубежа в РФ. Так, недавно голландец Махил решил подшутить над своими российскими приятелями, о чем они не преминули поведать в соцсетях.

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африка супермаркет иностранец
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