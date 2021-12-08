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Наташу Королеву упрекнули в злоупотреблении фотошопом

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 08:02
Шоу-бизнес
Наташу Королеву упрекнули в злоупотреблении фотошопом
Global Look Press  /  Evguenii Matveev

Москва, 8 декабря. Певица Наташа Королева представила поклонникам совместный снимок с супругом Сергеем Глушко (Тарзан). Однако подписчикам кадр не пришелся по вкусу: они посмеялись над артисткой из-за «неестественного» лица.

Знаменитость позировала вместе с мужем на одном из светских мероприятий. Пара наслаждалась вечером и показала на фото, как хорошо они проводят время вместе.

«Наши лица с Тарзаном передают особенную атмосферу праздника, которую умеет создавать только этот человек и его команда», — подписала снимок Наташа Королева.

Фотография супружеской пары озадачила поклонников артистки. Многие упрекнули звезду эстрады в злоупотреблении фотошопом. В комментариях под снимком подписчики сделали колкие замечания Королевой касательно неестественного вида.

«Я думала Бабкина с Тарзаном — зубы как унитазы сделали»;

«Надо и Тарзану так губы было намалевать — прикольнее было бы»;

«Без фотошопа — вообще никакие»;

«Такие фальшивые», — написали комментаторы.

Недавно поклонники Королевой, увидев фото звезды с домашним питомцем, сравнили ее с корги. По их мнению, слова, что животные похожи на своих хозяев, — абсолютная правда.

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