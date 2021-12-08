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Университет Гонконга показал снимок «Омикрона» из электронного микроскопа

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 08:01
Общество
Университет Гонконга показал снимок «Омикрона» из электронного микроскопа
Global Look Press  /  Vladimir Prycek/CTK

Гонконг, 8 декабря. Ученые Университета Гонконга в среду показали кадры нового омикрон-штамма коронавируса, которые были получены при использовании электронного микроскопа.

Участие в запечатлении вируса принимали специалисты медицинского факультета, среди которых ученые в области патологии и вирусологии. Китайцы сделали электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, заразившейся разновидностью SARS-CoV-2 «омикрон». Исследователи показали кадры при малом и большом увеличении.

В Университете Гонконга отметили, что с малым увеличением на микрофотографии можно увидеть повреждение клеток с набухшими везикулами. В них находятся маленькие черные частицы вируса. Микрофотография с большим увеличением демонстрирует агрегаты вирусных частиц с шипами-коронами на их поверхности.

Россия не будет закрывать государственные границы из-за омикрон-штамма, о чем ранее сообщил Роспотребнадзор. Несмотря на это, на фоне появления новой разновидности инфекции в стране ужесточится контроль за распространением эпидемии COVID-19.

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снимок коронавирус омикрон университет гонконга
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