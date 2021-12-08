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Журналистка Бредихина: Украине с дефицитом газа осталось уповать только на Деда Мороза

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 07:36
Экономика
Журналистка Бредихина: Украине с дефицитом газа осталось уповать только на Деда Мороза
Федеральное агентство новостей

Киев, 8 декабря. Запасы топлива на Украине каждый день сокращаются на два-три процента, а закачка газа прекратилась еще в октябре. Таким образом хранилища энергоресурса к началу холодов будут заполнены только наполовину, заявила журналистка информагентства УНИАН Анна Бредихина.

Максимальная вместимость хранилищ Украины достигает 31 млрд кубометров, а сейчас их наполненность остановилась на отметке в 16 млрд кубометров. При этом еще в прошлом году киевские власти хвастались, что запаслись рекордным объемом топлива — 27 млрд кубометров и даже планировали продавать газ в Европу, напомнила Бредихина.

Однако сегодня ситуация складывается не лучшим образом. Только за первый полный месяц отопительного сезона было выкачено свыше 2 млрд кубометров газа. Это с учетом, что в ноябре температура воздуха установилась на отметке в плюс семь-восемь градусов.

Сейчас перед Украиной стоит задача на протяжении минимум еще четырех месяцев обеспечивать теплом жилые дома и объекты инфраструктуры. Представители действующей власти заверяют, что ситуация под контролем и газа хватит всем.

«Но элементарный математический подсчет говорит о том, что это произойдет только при условии, что все украинские чиновники и энергетики попросят Дедушку Мороза о сказочном подарке — "субтропической зиме", чтобы температура воздуха ниже нуля вообще не опускалась», — иронично отметила журналистка.

Ранее бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах предположил, что страна останется без топлива уже в середине зимы. Политик полагает, что первыми жертвами дефицита газа станут простые украинцы, так как нехватка топлива в первую очередь отразится на жилищно-коммунальной сфере.

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