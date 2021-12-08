Соседка стрелка из московского МФЦ напомнила о его военном прошлом

Москва, 8 декабря. Сергей Глазов, устроивший стрельбу в московском офисе МФЦ «Рязанский», был «нормальным соседом». Так охарактеризовала мужчину его соседка.

Она рассказала, что мужчина в прошлом был военным. По ее мнению, этот фактор по истечении многих лет мог повлиять на психическое здоровье стрелка, пишет РЕН ТВ.

«Нормальный сосед был. В Советском Cоюзе в свое время уехала семья за границу, больше их никто не видел. Семья нормальная, два брата. Но военные, вы понимаете, что у них с головой немножко не в порядке», — заявила женщина.

Соседка добавила, что не видела в нем ничего необычного. Летом он регулярно катался на велосипеде. Жены и детей у Сергея Глазова не было, добавила она.

Вооруженный мужчина вошел в здание МФЦ 7 декабря и открыл стрельбу после конфликта из-за медицинской маски. В результате погибли два человека, среди которых посетитель и работник учреждения. По последним данным, мужчина имел большие кредитные задолженности.