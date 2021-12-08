The Telegraph: санкционные угрозы США в адрес России испугали европейцев

Лондон, 8 декабря. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заставила британцев задуматься о личных интересах. Читатели издания The Telegraph испугались, что из-за угроз Запада в адрес РФ Европа останется зимой без отопления.

Во время онлайн-саммита хозяин Белого дома упомянул, что США вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие экономические санкции, если та «нападет» на Украину. Среди прочих угроз прозвучало предупреждение, что Москву могут отключить от платежной системы SWIFT. Такой сценарий не устроил аудиторию The Telegraph.

«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» — прокомментировал читатель с ником NoLonger ATory.

«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», — поддержал Paul Calvert.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря в формате закрытой видеоконференции. Политики более двух часов обсуждали актуальные вопросы, среди которых ситуация на Украине, провокационные действия НАТО у границ России и тема кибербезопасности двух держав.