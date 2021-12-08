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Жириновский: ровно 30 лет назад народ потерял СССР из-за «безвольных подкаблучников»

Политика
Жириновский: ровно 30 лет назад народ потерял СССР из-за «безвольных подкаблучников»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 8 декабря. Братские народы потеряли великую страну в виде СССР, когда в начале 1990-х годов была провозглашена независимость России. Инициаторами столь трагичного события стали «слабые и безвольные подкаблучники», считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ровно 30 лет назад — 8 декабря 1991 года — в Беловежской Пуще был подписан документ, по которому СССР фактически прекратил свое существование. В честь годовщины одного из самых значимых событий XX века свое мнение на этот счет высказал Владимир Жириновский.

По словам лидера либерал-демократов, он всегда был ярым противником распада Советского Союза, кем остается и на сегодняшний день. Жириновский уверен, что те, кто подписал Беловежские соглашения ровно 30 лет назад, были «преступниками и негодяями». По словам политика, первого президента России Бориса Ельцина было необходимо арестовать еще во время августовских событий в 1991-м году.

«Мне очень жаль, что из-за всяких слабых и безвольных лидеров и генералов мы потеряли такую страну. Умей эти подкаблучники брать на себя ответственность, будь они людьми мужественными и честными, всех негодяев бы быстро раскидали по тюрьмам, а особо отбитых бы и расстреляли», — поделился мнением Владимир Вольфович.

Жириновский недавно устроил скандал в Госдуме, назвав «колхозником» главу комитета ГД по Арктике Николая Харитонова. Председатель ЛДПР также потребовал «призрак коммунизма поймать, упаковать и спрятать туда же, где лось». Жириновский имел в виду застреленное животное, убийство которого вменяют другому члену КПРФ Валерию Рашкину.

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