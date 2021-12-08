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Минтруд может рассмотреть возможность увеличения отпуска для работающих пенсионеров

Общество
Минтруд может рассмотреть возможность увеличения отпуска для работающих пенсионеров
pixabay.com

Москва, 8 декабря. Длительность отпуска работающих пенсионеров может быть увеличена до 31 дня. Соответствующее предложение направлено на имя министра труда России Антона Котякова.

Автором инициативы стал глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он напомнил, что российское законодательство предоставляет пенсионерам право на ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 дней и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность последнего составляет 14 дней.

«В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 календарного дня, оставив при этом право на дополнительный отпуск сроком до 14 дней без сохранения заработной платы», — приводит RT текст письма.

Практика предоставления 31-дневного отпуска уже применяется в России. Однако право на него в настоящее время имеют лишь несовершеннолетние сотрудники.

Пожилым россиянам ранее напомнили о повышении пенсионных выплат на фоне увеличения прожиточного минимума в 2022 году. Размер прожиточного минимума с января станет больше на 2,5 процента.

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