COVID-19 и вакцинация стали самыми популярными темами для дискуссий в «Одноклассниках»

Москва, 8 декабря. Пользователи «Одноклассников» в текущем году больше всего обсуждали коронавирусную инфекцию, вакцинацию и введение QR-кодов. Чуть менее интерес граждан захватили выборы в Госдуму, лесные пожары в России и Олимпиада в Токио.

Согласно опросу, больше всего дискуссий вызвала тема о введении ограничительных мер в Москве, а также эпидемическая обстановка в регионах страны. Обсуждали россияне старт ракеты New Shepard и съемки российского фильма на МКС, передает ТАСС.

«Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября соответственно. Вместе с тем в сети активно обсуждали "периоды нерабочих дней" в мае и ноябре, "обязательную вакцинацию" и новый штамм "Омикрон"», — отмечается в исследовании.

Наиболее обсуждаемым телеведущим стал Максим Галкин. В список лидеров попали и Ольга Бузова, Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев. Из музыкантов наиболее популярен среди пользователей «Одноклассников» Dava и Филипп Киркоров. Не остались позади и Полина Гагарина, Пелагея, Даня Милохин.

Компания Brand Analytics также недавно провела исследование, в которое были включены все русскоязычные медиа. Согласно результатам, словом года стала «вакцинация».