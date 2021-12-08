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Виктория Нуланд указала на значительное превосходство российской армии над украинской

Политика
Виктория Нуланд указала на значительное превосходство российской армии над украинской
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 8 декабря. Нынешняя российская власть «намерена воссоздать Советский Союз и войти в историю». Для этого у страны есть все ресурсы. Такое мнение выразила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Нуланд в очередной раз посвятила свое выступление теме мнимого «вторжения» России на территорию Украины. Он повторила избитый среди американских политиков тезис о необходимости «пресечь угрозу со стороны Москвы». При этом она подчеркнула, что Россия обладает крупными войсками, чем не может похвастаться Украина, хотя и делает обратные заявления.

«Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее», — сказала Нуланд.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также неоднократно утверждал, что российские войска передвигаются в пределах своих границ и на свое усмотрение. Данные маневры связаны с проверкой боеготовности и не несут ни для кого угрозы.

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Все новости / Политика / Виктория Нуланд указала на значительное превосходство российской армии над украинской
Виктория Нуланд всу армия Россия и украина
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