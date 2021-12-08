Экс-президент Белоруссии Шушкевич рассказал о причинах встречи с Ельциным в Беловежской пуще

Москва, 8 декабря. Причиной конференции в Беловежской пуще были переговоры с РСФСР по поставкам нефти и газа в Минск. Об этом заявил экс-президент Белоруссии Станислав Шушкевич.

Бывший политик признался, что пригласил президента РСФСР Бориса Ельцина в Беловежскую пущу поскольку считал, что тот не откажется посетить базу отдыха «Вискули», ранее находившуюся в ведении Политбюро ЦК КПСС. Он также назвал инициаторами встречи себя и главу совета министров Белоруссии Вячеслава Кебича, передает Lenta.ru.

«Ни на минуту не задумывался, что начнем решать куда более серьезные политические вопросы...Иначе мы заморозили бы наших граждан. Мы все время искали индивидуальной встречи с Ельциным», — сказал Шушкевич.

При этом Шушкевич отметил, что изначально собравшиеся на встрече лидеры не хотели принимать решение о распаде Советского Союза. Тогда, по его словам, было ощущение, что еще «можно все изменить».

Шушкевич также рассказал, кто виноват в том, что СССР прекратил свое существование. Бывший президент Белоруссии заявил, что «на спусковой крючок нажал» первый заместитель председателя Правительства РФ в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис.