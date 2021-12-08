Столкновение танка с внедорожником на учениях в ФРГ унесло жизни двух человек

Берлин, 8 декабря. Несчастный случай произошел во время учений на территории земли Нижняя Саксония в Германии. Жертвами происшествия стали двое немецких военнослужащих.

Трагедия произошла на полигоне в Бергене. Предварительно известно, что танк столкнулся с военным внедорожником, что привело к гибели двух человек.

«В результате трагичного несчастного случая на полигоне в Бергене погибли двое военнослужащих», — говорится на странице сухопутных войск ФРГ в соцсети Twitter.

Глава немецкого минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже выразила соболезнования родственникам и друзьям погибшим. Подробности произошедшего не уточняются.

Еще один военнослужащий ранее погиб в результате ракетных обстрелов со стороны боевиков в Сирии. Террористы атаковали силы правительственных войск республики на территории провинции Алеппо.