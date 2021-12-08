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Ревнивый кондитер из Екатеринбурга залез в окно чужого дома и зарезал неприятеля

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 05:55
Происшествия
Ревнивый кондитер из Екатеринбурга залез в окно чужого дома и зарезал неприятеля
Невские Новости

Екатеринбург, 8 декабря. Продавец кондитерских изделий в Екатеринбурге совершил жестокое убийство на почве ревности, вломившись в чужой дом на улице Зои Космодемьянской. О происшествии сообщили в местном отделении Следственного комитета.

По данным следствия, 28-летний мужчина не смог справиться с приступом ревности и решил раз и навсегда избавится от обидчика. Жертвой преступника стал 38-летний местный житель. Преступник проник в дом через окно.

«Злоумышленник причинил своему оппоненту множественные ранения, от которых смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — рассказали в СКР.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако об убийстве рассказал своим родственникам. Они же посоветовали мужчине сдаться полицейским, чтобы не усугублять ситуацию. В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима.

Недавно в Ромодановском районе Мордовии произошла поножовщина во время застолья. Один из мужчин вышел из себя и, схватившись за холодное оружие, нанес ранения двум собутыльникам. Один из них погиб на месте.

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екатеринбург скр кондитер убийство на почве ревности
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