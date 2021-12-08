InDepth: более 50% россиян не смогли выбрать зарплатный банк при трудоустройстве

Москва, 8 декабря. Каждый второй житель России не смог самостоятельно выбрать банк для начисления зарплаты при устройстве на работу. Исследование на эту тему провело агентство InDepth.

Результаты опроса свидетельствуют, что такой возможности при трудоустройстве лишились 50,6% россиян. Из них лишь в 15% случаев работодатель пояснил, что карта зарплатного банка позволит получать бонусы не только сотруднику, но и самому начальству.

«Основными причинами отказа работодателей в переводе сотрудников на индивидуальные зарплатные проекты стали нежелание платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком», — пишут «Известия».

С 2014 года законодательство позволяет гражданам получать зарплату на любую карту. Одной из причин так называемого зарплатного рабства, по мнению аналитиков, является монополия крупных банков на рынке зарплатных проектов.

Ранее проведенное исследование показало, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году. Выделить на эти цели больше 10 тысяч рублей готовы 15% граждан.