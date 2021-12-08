Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 05:59
05:55
Происшествия
Ревнивый кондитер из Екатеринбурга залез в окно чужого дома и зарезал неприятеля
05:54
Происшествия
Рабочие в Карелии по ошибке снесли не тот дом
05:33
Происшествия
Водитель влетел в трансформаторную подстанцию в Свердловской области и погиб на месте
05:32
Общество
InDepth: более 50% россиян не смогли выбрать зарплатный банк при трудоустройстве
05:31
Общество
Автоколонна доставила главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовую площадь
05:28
Происшествия
Сахалинец понесет наказание за контрабанду краба на сумму 2,6 млрд рублей
05:20
Общество
День Клима Холодного: жалобы на погоду 8 декабря могут привлечь болезни
05:01
Политика
Daily Mail: Байдена подвела память на саммите с Путиным
04:57
Происшествия
СКР расследует дело о поставках некачественных рубашек для нужд МВД
04:56
Экономика
Центробанк России может внедрить механизм для регулярных каникул по потребкредитам
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

InDepth: более 50% россиян не смогли выбрать зарплатный банк при трудоустройстве

Общество
InDepth: более 50% россиян не смогли выбрать зарплатный банк при трудоустройстве
pixabay.com

Москва, 8 декабря. Каждый второй житель России не смог самостоятельно выбрать банк для начисления зарплаты при устройстве на работу. Исследование на эту тему провело агентство InDepth.

Результаты опроса свидетельствуют, что такой возможности при трудоустройстве лишились 50,6% россиян. Из них лишь в 15% случаев работодатель пояснил, что карта зарплатного банка позволит получать бонусы не только сотруднику, но и самому начальству.

«Основными причинами отказа работодателей в переводе сотрудников на индивидуальные зарплатные проекты стали нежелание платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком», — пишут «Известия».

С 2014 года законодательство позволяет гражданам получать зарплату на любую карту. Одной из причин так называемого зарплатного рабства, по мнению аналитиков, является монополия крупных банков на рынке зарплатных проектов.

Ранее проведенное исследование показало, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году. Выделить на эти цели больше 10 тысяч рублей готовы 15% граждан.

Вернуться назад
Все новости / Общество / InDepth: более 50% россиян не смогли выбрать зарплатный банк при трудоустройстве
работа зарплата банк
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать