Сахалинец понесет наказание за контрабанду краба на сумму 2,6 млрд рублей

Южно-Сахалинск, 8 декабря. Член сахалинской ОПГ предстанет перед судом за контрабанду 3 391 тонны живого краба в Китай, Японию и Южную Корею. Общая рыночная стоимость нелегальной продукции составляет 2,6 млрд рублей, сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Мужчину также обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн рублей. Эту сумму сахалинец уже возместил на добровольной основе.

«Уголовное дело будет рассмотрено Фрунзенским районным судом города Владивостока», — отметили в суде.

При контрабанде краб отгружался по заранее завышенной цене, которая превосходила заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской и Владивостокской таможен. Разница уходила на офшорные счета и использовалась соучастниками преступлений.

Несколькими днями ранее иркутские таможенники возбудили уголовное дело о контрабанде леса в Китай на 6,5 млн рублей. По предварительным данным, в КНР было незаконно вывезено 1 038 кубометров лесоматериала.