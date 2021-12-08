День Клима Холодного: жалобы на погоду 8 декабря могут привлечь болезни

Москва, 8 декабря. Православная церковь 8 декабря вспоминает апостола Климента I, который широко почитался среди верующих. В этот день лучше следовать некоторым традициям и обычаям, чтобы привлечь удачу и не накликать беду.

В народе 8 декабря называют днем Клима Холодного. Обычно к этому времени на Руси становилось морозно, а в северных регионах начинался снегопад. Люди говорили, что именно в этот день в свои права вступает суровая зима и нужно молиться Климу в защиту от непогоды.

Крестьяне в этот день работали на пустой желудок, отказываясь от пищи по утрам. Считалось, что после завтрака трудоспособность снизится, поэтому любое дело нужно начинать натощак.

Декабрь считается самым темным месяцем в году. Крестьяне старались не выходить на улицу лишний раз. Они опасались волков, которые в темное время суток подходили к человеческому жилищу слишком близко. Время люди на Руси коротали за рукоделиями и ремеслами.

В этот день нельзя жаловаться на стужу и холод, чтобы не разозлить злых духов — трескунов. Последние могли наказать верующих за роптание, напустив на них холодный ветер и болезни. Поэтому чтобы сохранить здоровье нужно оставаться веселым и бодрым.

Также верующие могли предсказать погоду на будущее. Считалось, что если на Клима Холодного идет снег, то лето будет дождливым. Если в водоемах поверх льда видна вода, то нужно ждать потепления. То же самое произойдет, если ранним утром начнут кричать петухи.

Однако россияне все же предпочитают узнавать погоду другими методами — с помощью прогноза синоптиков. По словам последних, в конце рабочей недели многие российские регионы ожидают аномальные холода. К ним, например, относятся Архангельская и Магаданская области.