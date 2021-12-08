Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 05:59
05:55
Происшествия
Ревнивый кондитер из Екатеринбурга залез в окно чужого дома и зарезал неприятеля
05:54
Происшествия
Рабочие в Карелии по ошибке снесли не тот дом
05:33
Происшествия
Водитель влетел в трансформаторную подстанцию в Свердловской области и погиб на месте
05:32
Общество
InDepth: более 50% россиян не смогли выбрать зарплатный банк при трудоустройстве
05:31
Общество
Автоколонна доставила главную новогоднюю ель Петербурга на Дворцовую площадь
05:28
Происшествия
Сахалинец понесет наказание за контрабанду краба на сумму 2,6 млрд рублей
05:20
Общество
День Клима Холодного: жалобы на погоду 8 декабря могут привлечь болезни
05:01
Политика
Daily Mail: Байдена подвела память на саммите с Путиным
04:57
Происшествия
СКР расследует дело о поставках некачественных рубашек для нужд МВД
04:56
Экономика
Центробанк России может внедрить механизм для регулярных каникул по потребкредитам
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

День Клима Холодного: жалобы на погоду 8 декабря могут привлечь болезни

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 05:20
Общество
День Клима Холодного: жалобы на погоду 8 декабря могут привлечь болезни
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Православная церковь 8 декабря вспоминает апостола Климента I, который широко почитался среди верующих. В этот день лучше следовать некоторым традициям и обычаям, чтобы привлечь удачу и не накликать беду.

В народе 8 декабря называют днем Клима Холодного. Обычно к этому времени на Руси становилось морозно, а в северных регионах начинался снегопад. Люди говорили, что именно в этот день в свои права вступает суровая зима и нужно молиться Климу в защиту от непогоды.

Крестьяне в этот день работали на пустой желудок, отказываясь от пищи по утрам. Считалось, что после завтрака трудоспособность снизится, поэтому любое дело нужно начинать натощак.

Декабрь считается самым темным месяцем в году. Крестьяне старались не выходить на улицу лишний раз. Они опасались волков, которые в темное время суток подходили к человеческому жилищу слишком близко. Время люди на Руси коротали за рукоделиями и ремеслами.

В этот день нельзя жаловаться на стужу и холод, чтобы не разозлить злых духов — трескунов. Последние могли наказать верующих за роптание, напустив на них холодный ветер и болезни. Поэтому чтобы сохранить здоровье нужно оставаться веселым и бодрым.

Также верующие могли предсказать погоду на будущее. Считалось, что если на Клима Холодного идет снег, то лето будет дождливым. Если в водоемах поверх льда видна вода, то нужно ждать потепления. То же самое произойдет, если ранним утром начнут кричать петухи.

Однако россияне все же предпочитают узнавать погоду другими методами — с помощью прогноза синоптиков. По словам последних, в конце рабочей недели многие российские регионы ожидают аномальные холода. К ним, например, относятся Архангельская и Магаданская области.

Вернуться назад
Все новости / Общество / День Клима Холодного: жалобы на погоду 8 декабря могут привлечь болезни
приметы традиции клим холодный
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать