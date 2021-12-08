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Daily Mail: Байдена подвела память на саммите с Путиным

Политика
Daily Mail: Байдена подвела память на саммите с Путиным
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 8 декабря. Внимание зарубежных СМИ привлекли технические неполадки, с которыми столкнулся президент США Джо Байден во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что демократ начал говорить до того, как включил микрофон.

Британское издание Daily Mail заметило, что на первых минутах встречи политиков инициативу взял российский президент. Он первым поприветствовал своего собеседника. В ответ Байден улыбнулся, помахал в камеру рукой и что-то произнес. Однако американского лидера не было слышно.

Осознав, что забыл включить микрофон, демократ обратил свой взор на гаджет, лежащий перед ним на столе. Он потыкал на кнопочки и через несколько секунд ему удалось «вернуть» голос.

«Вот так. Здравствуйте. Рад снова вас видеть», — весело сказал Байден.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря. Общение политиков проходило по закрытой линии. СМИ также обратили внимание, что российский лидер «пришел» на встречу один, в то время как хозяин Белого дома собрал вокруг себя команду помощников.

В общей сложности диалог между главами государств продолжался два часа. За это время они обсудили актуальные и острые вопросы, в числе которых ситуация на Украине, действия НАТО у границ России и кибербезопасность.

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