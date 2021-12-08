СКР расследует дело о поставках некачественных рубашек для нужд МВД

Москва, 8 декабря. Свыше 350 бракованных рубашек поступило на нужды российских правоохранителей. Расследованием обстоятельств произошедшего занимается ГСУ СК России.

Поставки производились в рамках государственного контракта на сумму 564,5 млн рублей. Соглашение было заключено в 2017 году с ООО БМФ, возглавляемой Борисом Ляшуком.

Следствие считает, что при производстве использовались гнилые нити, что приводило к быстрому износу одежды. В качестве потерпевших по делу выступает не только МВД России, но и Российская Федерация, так как закупки производились в рамках гособоронзаказа, пишет «Коммерсантъ».

Сумма ущерба по факту произошедшего оценивается в свыше 270 млн рублей. Сам Ляшук, который проходит единственным фигурантом в деле о крупном мошенничестве, отвергает все обвинения.

СКР ранее задержал главу уголовного розыска московского ОВД в связи с уголовным делом по ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Он подозревается в получении крупной взятки.