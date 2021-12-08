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Центробанк России может внедрить механизм для регулярных каникул по потребкредитам
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Центробанк России может внедрить механизм для регулярных каникул по потребкредитам

Экономика
Центробанк России может внедрить механизм для регулярных каникул по потребкредитам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Граждане России, оформившие потребительский займ, могут получить возможность брать каникулы. Об этом свидетельствует одобренный Центробанком документ.

Планируется внести поправки в закон «О потребкредите», которые представила рабочая экспертная группа ведомства. Согласно тексту документа, заемщики смогут оформлять отсрочку в финансовых организациях сроком на три месяца.

Обязательным условием при этом является оформленный кредит минимум на два года. Просящие отсрочку также должны не быть банкротами или находиться в сложной жизненной ситуации.

Ранее в Центробанке заявили о существовании риска более продолжительной инфляции. Представители регулятора объяснили более затяжное обесценивание денег устойчивыми факторами.

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