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Экс-президент Белоруссии Шушкевич обозначил главного виновника в распаде СССР

Политика
Экс-президент Белоруссии Шушкевич обозначил главного виновника в распаде СССР
ТАСС  /  Сивков Петр

Москва, 8 декабря. Главным виновником распада Советского Союза является первый заместитель председателя Правительства РФ в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис, именно он «нажал на спусковой крючок». Об этом заявил бывший президент Белоруссии Станислав Шушкевич.

Шушкевич, который был одним из «ликвидаторов» СССР, вспомнил, что именно Бурбулис является автором фразы: «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование». Эти слова, как признается сам экс-президент Белоруссии, произвели на него большое впечатление, ведь он сам никогда не задумывался над такими масштабными проблемами, передает Lenta.ru.

«Когда я ее услышал, то мгновенно осознал, что это прекрасная формулировка. Потом мы действовали на основе включения этой фразы в преамбулу нашего постановления», — сказал Шушкевич.

Несмотря на большую известность, политическая карьера у Бурбулиса не сложилась. Через несколько лет после распада СССР он потерял свое влияние и уже не принимал каких-либо важных решений в работе ветвей власти в России. Шушкевич же, являвшийся одним из тех, кто подписал договор о ликвидации Советского Союза в Беловежской пуще, президентом Белоруссии также пробыл недолго. Вскоре он уступил этот пост Александру Лукашенко.

Бывший помощник главы СССР Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев считает, что причиной развала государства стала проблема с продовольствием. Окончательно, по его мнению, похоронило Советский Союз сельское хозяйство.

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Все новости / Политика / Экс-президент Белоруссии Шушкевич обозначил главного виновника в распаде СССР
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