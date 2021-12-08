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США нашли новую угрозу мировому порядку в развивающемся Китае

Политика
США нашли новую угрозу мировому порядку в развивающемся Китае
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Вашингтон, 8 декабря. Китай стремительно развивает военные возможности, чтобы изменить мировой порядок и повлиять на ситуацию, которая установилась после Второй мировой войны. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.

Американский генерал на мероприятии издания Wall Street Journal признался, что его тревожит происходящее в Пекине. По словам Милли, КНР активно инвестирует во флот, гиперзвуковые ракеты и многие другие передовые технологии.

Военный уверен, что цель, которую преследует Китай, заключается в стремлении Поднебесной стать ведущей мировой нацией наравне с Россией и США. Милли полагает, что подобное развитие Пекина может стать концом устоявшегося после войны мирового порядка, в котором признаны только две сверхдержавы.

«Мы вступаем в более сложный с геостратегической точки зрения мир, в котором технологии развиваются со скоростью ранее невиданной. Так что это намного сложнее и потенциально менее стабильно», — рассудил генерал.

Американец признался, что Соединенным Штатам необходимо модернизироваться. В противном случае Вашингтон рискует сильно отстать от Пекина в развитии.

Накануне в США начался форум национальной обороны. В рамках мероприятия секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл высказался о возможностях страны изыскать средства на разработку новых боевых машин.

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Все новости / Политика / США нашли новую угрозу мировому порядку в развивающемся Китае
марк милли вашингтон пекин гонка вооружений
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