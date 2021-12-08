Хозяйка решила пощекотать спящую собаку и получила лапой по лицу

Вашингтон, 8 декабря. Многие домашние любимцы не приходят в восторг, когда их сну мешают. Вот и собака решила наказать хозяйку за то, что та посмела ее потревожить.

Хозяйка спящей собаки явно не догадывалась, что может получить по лицу от любимца. Девушка решила легонько пощекотать четвероногому другу лапу, но такой реакции точно не ожидала. Удар оказался не сильным, поэтому хозяйка не пострадала.

Видеоролик, который девушка записала и разместила в социальных сетях, может стать напутствием всем, кто решит потревожить сон любимца. Возможно, некоторые впредь откажутся тискать четвероногих друзей во время их отдыха.

«Правильно, в следующий раз подумает, прежде чем за лапки трогать», — высказался пользователь соцсетей.

«Ну зачем будить ребенка? Она же так сладко спит», — отметила другая подписчица.

«Ибо нечего к спящим лезть», — цитирует еще одно высказывание Ridus.

Некоторые домашние любимцы отличаются особой игривостью. Собака по кличке Шендли не оценила рвение хозяина расчистить снег рядом с домом. Любимица решила отобрать лопату, чтобы англичанин Лео Крейтон уже перестал заниматься скучными вещами и повеселился с ней.