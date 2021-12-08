Полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении сайта «Миротворец»

Киев, 8 декабря. Украинские правоохранители инициировали уголовное производство в отношении скандального сайта «Миротворец». Об этом сообщили в киберполиции страны.

Причиной разбирательства стало внесение в базу данных сайта 13-летней девочки из Луганска, которая якобы угрожает национальной безопасности страны. Уголовное дело было возбуждено после обращения уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

«Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просила правоохранителей разобраться, как на сайт попали данные 13-летней девочки из Луганска», — указали правоохранители.

Ранее в базе данных скандального портала оказался мэр Полтаы Александр Мамай, который заявил о «войне России и США» на территории Украины. Также городской глава отмечал, что сейчас на Украине «брат идет на брата».