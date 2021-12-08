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МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии

Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
pixabay.com

Москва, 8 декабря. Сотрудники МВД России хотят получить право на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. Эти и другие изменения предлагается внести в статью 7 ФЗ «Об оружии».

Ведомство уже направило письмо с изложенными инициативами в Минпромторг России. Правоохранители призывают наделить их полномочиями по проведению исследований и выдаче заключений о соответствии патронов, передает РИА Новости.

«Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — говорится в письме.

На сегодняшний день в законе нет закрепленной структуры, которая должна проверять боеприпасы на соответствие криминалистическим требованием. Внесение предложенных изменений, как считают в ведомстве, исправит эту проблему.

Еще одно изменение в скором времени ждет российский закон о трудовой занятости. Минтруд закрепит в нем статус новых форм занятости, включая удаленный режим работы.

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