Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой

Москва, 8 декабря. Россияне часто прибегают к услугам косметологов из-за необычных высыпаний в зимний период. Влияют ли на это низкие температуры, рассказала эксперт Ольга Петрунина.

Чаще всего высыпания отмечаются в нижней части лица. По словам косметолога, это связано с одеждой, в которую кутаются люди, чтобы избежать холода. Зимой вещи редко подвергаются стирке, поэтому на коже выступают мелкие прыщики, пишет радио Sputnik.

«В первую очередь мы должны говорить о том, что любой материал должен быть чистым. Неважно, какой у вас шарф, шапка или воротник. Самое важное —– это следить за тем, чтобы вещи были чистыми», — подчеркнула косметолог Петрунина.

Существуют общие рекомендации по избавлению от высыпаний. При аллергии следует выпить антигистаминный препарат, а при появлении прыщей лучше выбрать средство с азелаиновой кислотой. Но от самолечения лучше отказаться. Чтобы определить характер несовершенств кожи, нужно обратиться к врачу.

Зимой на фоне вирусных заболеваний может пострадать не только кожа, но и волосы. Если человек перенес инфекцию, ему следует пройти курс специальных капельниц. Благодаря такому лечению организм очистится от токсинов и вернет прежнюю красоту.