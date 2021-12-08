Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»

Казалинск, 8 декабря. Туристы из Японии отправятся на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-20» в 10:38 по московскому времени. Их проводили традиционной для Байконура песней «Трава у дома».

Однако артисты исполнили композицию в новом варианте. Первый куплет прозвучал на русском языке, а остальная часть — на японском, в честь полета туристов — миллиардера Юсаку Маэдзавы и его помощника по бизнесу Едзо Хирано.

Космические туристы после представления отправились на космодром. Там они переоденутся в скафандры, которые сразу проверят на герметичность. После этого будет дан старт посадки в космический корабль.

Недавно на Байконуре также состоялась торжественная церемония поднятия флагов. В небо взмыли символы стран, которые принимают участие в запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» — Казахстана, Японии и России.