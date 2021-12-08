Париж, 8 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем разговоре с лидерами Евросоюза и США поддержал суверенитет и целостность Украины. Однако французы напомнили ему, кому на самом деле принадлежит Крым.

Читатели газеты Le Figaro заявили, что Украине сначала следует начать исполнять Минские соглашения, а уже потом думать о своей территориальной целостности. Некоторые и вовсе напомнили Макрону, с чего началась история Крыма, и кому он на самом деле принадлежит.

«Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским», — написал один из читателей французского издания.

По словам еще одного пользователя, Украина не входит в число стран, находящихся под западным влиянием. По этой причине Макрону стоит поменьше думать о других государствах и начать заниматься внутренней политикой.

Недавно президент Белоруссии выступил с открытым заявлением, признав Крым российской территорией. Он также заявил, что достиг договоренности с лидером России Владимиром Путиным по поводу посещения полуострова.