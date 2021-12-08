Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость

Москва, 8 декабря. Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала новость о смерти российского композитора Александра Градского. Особое внимание Миро привлекла судьба его четвертой жены Марины Коташенко.

Девушка, как и многие, отметила, что между парой была большая разница в возрасте: Градскому — 72 года, а Коташенко всего 37 лет. При этом Марина последние 17 лет провела именно в отношениях с музыкантом.

Блогер напомнила, что о жизни Градского и Коташенко высказывался близкий друг музыканта, его коллега Анатолий Алешин. Он утверждал, что композитор полностью оградил четвертую супругу от всяческих неприятностей, в том числе от работы. По словам Алешина, Марина жила в «золотой клетке».

«От неприятностей Мариночка, может, и была отгорожена, но вот от трагедии — вряд ли. И под трагедией я понимаю не смерть Градского, а молодость, потраченную на проживание с доживающим человеком», — прокомментировала Миро в своем Live Journal.

instagram.com / @aborgradsky

Она сравнила подобные отношения молодых девушек с пожилыми мужчинами с дорогой в безысходность, где «ничего не ждет». Блогер также призналась, что не понимает женщин, которые подобно Коташенко, жертвуют своими лучшими годами ради «объедков наследства».

«Бедная Маринка, пусть и с наследством. Если оно ей, конечно, еще перепадет», — едко добавила блогер.

Александра Градского не стало 28 ноября. Незадолго до смерти он жаловался на проблемы со здоровьем, однако врачи не смогли помочь ему. Композитора похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище.