Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США

Москва, 8 декабря. В интернете появилась видеозапись, где сопоставляются вербовочные ролики российской, китайской и американской армий. Сравнение оказывается не в пользу США.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Censored News Now. В ролике в версиях России и Китая показаны смелые и сильные бойцы, готовые без каких-либо раздумий встать на защиту родины. В записи с участием американских военных рассказывается о девушке Эмме, которая воспитывалась в семье с двумя мамами и участвовала в «маршах неравенства».

Многие пользователи после просмотра высмеяли «политкорректную ахинею» из США. Некоторые возмутились «огромной пропастью» между странами и признались, что согласились бы служить в армии России, пишет «ИноСМИ».

«Блин, я прямо-таки готов переехать в Россию, чтобы послужить в их армии. Потрясное видео!» — написал Knapf.

«Вот уж не думал, что доживу до дня, когда российская военная реклама мне покажется патриотичнее нашей собственной. Позорище, как низко мы пали», — огорчился Nellzdablackking.

«Китай: приходи к нам служить во славу страны. Россия: приходи служить и стань крутым. Америка: вот вам занимательная история об Эмме и ее мамах», — пошутил Elderdriver V.

Недавно военный эксперт Виктор Литовкин сравнил ВС РФ и украинскую армию. По его мнению, такое сопоставление абсолютно бессмысленно из-за колоссальных боевых возможностей российских войск.