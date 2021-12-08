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Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США

Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
wikipedia.org  /  Senate Banking Committee / Public Domain

Вашингтон, 8 декабря. Президент США Джо Байден удовлетворил просьбу уроженки Уральска (Казахстан) Сауле Омаровой об отзыве ее кандидатуры на пост руководителя Управления валютного контроля минфина, следует из заявления Белого дома.

Политик решила отказаться от места в американском министерстве финансов, так как посчитала свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным. Байден выдвинул уроженку СССР на пост одного из руководителей ведомства в начале ноября 2021 года.

В рамках слушаний в банковском комитете верхней палаты Конгресса США члены республиканской партии устроили Омаровой настоящий «допрос». Парламентарии пытались уличить уроженку казахстанского города в приверженности идеям коммунизма.

По сообщениям интернет-портала Axios, часть республиканцев жаловались на радикальность идей Омаровой. Несколько членов Демократической партии США также выражали опасения насчет высказываний 55-летней уроженки Советского Союза о работе финансового сектора.

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