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Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
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Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений

Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Пенсионные накопления начинают формироваться у граждан, которые родились после 1967 года. Об этом рассказали в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

Возраст, дающий право на получение накопительной пенсии, остался в прежних границах – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Россиянам, у которых сформировались накопления, могут быть начислены единовременные, срочные пенсионные и накопительные субсидии, передает агентство «Прайм».

Единовременную выплату можно получить всего один раз. Она предусмотрена для граждан, у которых накопительная субсидия составляет пять процентов и меньше от страховой пенсии.

Срочная пенсионная выплата может начисляться каждый месяц на протяжении десяти лет или дольше на усмотрение получателя. Эта субсидия выплачивается в случае участия гражданина в программе софинансирования накоплений, а также маткапитала, переведенного на счет ПФР.

Накопительную выплату россияне получают каждый месяц пожизненно. Ее устанавливают в случае, если размер субсидии превышает пять процентов и более от страховой пенсии по старости.

«За оформлением пенсионных накоплений необходимо обращаться в ПФР либо — если человек перевел накопления в негосударственный фонд — в НПФ. В случае смерти гражданина до установления ему накопительной пенсии пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего гражданина», — сообщили в Минтруда РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал бюджет Пенсионному фонду России (ПФР) и Фонду национального благосостояния (ФНБ). Документ предусматривает снабжение структуры бюджетными средствами а также индексацию субсидий.

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пенсия минтруд пфр
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