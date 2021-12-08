Располневшая после болезни Бузова впервые показалась на публике

Москва, 8 декабря. Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова появилась на съемках популярного телешоу в облегающем наряде, который открыл недостатки ее фигуры. Поклонники и ненавистники сразу же начали обсуждать, что же с ней произошло.

Выпирающие бока и жировые складки не оставили равнодушными россиян, следящих за жизнью звездой. Очевидно, что Бузова прибавила в весе после лечения в больнице. Причем большинство пользователей Сети отнюдь не пожалели знаменитость. Они сразу принялись осуждать певицу и высмеивать ее.

«Ольга Бузова что-то выходит из берегов», — отметил один из пользователей.

Кто-то описал артистку одним глаголом — «расплылась». А некоторые и вовсе заподозрили, что она забеременела.

Pr Scr youtube.com / @RuNews24

«Оля в положении?» — спросил автор.

«Просто вытекла из юбки», — предположил другой.

Недавно Бузова легла в больницу из-за непрекращающейся боли в руке. По итогам обследования врачи диагностировали у нее защемление нерва. В ходе лечения артистка призналась, что употребляла гормональные препараты и не особо следила за своей фигурой.

На концерте, который был приурочен к 25-летию Муз-ТВ, Бузова пересеклась с Филиппом Киркоровым. Она весьма холодно позировала в его компании перед объективами фотокамер. Не исключено, что отношение звезд шоу-бизнеса испортились после церемонии вручения наград Муз-ТВ, где поп-король появился в компании ее бывшего возлюбленного Давида Манукяна.