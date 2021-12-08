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Читатели The Telegraph восхитились Путиным после саммита с Байденом

Политика
Читатели The Telegraph восхитились Путиным после саммита с Байденом
Федеральное агентство новостей

Лондон, 8 декабря. Онлайн-встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена стала главным информационным поводом в зарубежных СМИ. Британское издание The Telegraph не стало исключением.

Саммит Путина и Байдена прошел 7 декабря по закрытой линии. Журналистам показали лишь небольшой фрагмент встречи, когда главы государств поприветствовали друг друга. Переговоры продлились чуть более двух часов, после чего Кремль и Белый дом опубликовали вопросы и темы, которые обговорили политики.

Читатели The Telegraph, ознакомившись с видеофрагментами и обсуждаемой повесткой, пришли к выводу, что на фоне Путина 46-й президент США «потерялся». Некоторые вовсе отметили, что Байден «не внушает доверия».

«Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!» — поделилися мнением читатель L Burt.

«Сравните президентов на фотографии с видео-встречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», — добавил cliff Woods.

Некоторые из читателей обратили внимание, что Байден в очередной раз подогрел «истерику» вокруг темы российских войск «на границе с Украиной». Хозяин Белого дома даже «пригрозил», что Москва столкнется с суровыми санкциями, если «нападет» на Киев.

Читатели The Telegraph восхитились Путиным после саммита с Байденом
www.kremlin.ru /

Пользователь с ником Brian Place отметил, что западные СМИ описывают силы РФ, расположенные в Смоленской области (в Ельне), как сосредоточенные на украинской границе. Британец простым методом доказал, что иностранная пресса тиражирует фейки.

«Если всего лишь посмотреть Google Maps, то легко обнаружить, что Ельня находится примерно в 250 км от этой самой границы с Украиной (это если по прямой, а в реальности еще дальше). По аналогии это все равно, что описывать армейские подразделения, базирующиеся в Манчестере, как находящиеся в окрестностях Лондона!», — прокомментировал Brian Place.

В рамках саммита Путин призвал Соединенные Штаты не выдвигать против России обвинения в дестабилизации обстановки на Украине. Российский лидер подчеркнул, что ситуацию обостряют именно страны НАТО путем наращивания войск у границ РФ.

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путин байден саммит британцы The Telegraph
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