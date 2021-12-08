Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 04:28
04:24
Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
04:21
Общество
Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой
04:20
Технологии
Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»
04:05
Политика
Аудитория Le Figaro напомнила Макрону, почему Крым является российской территорией
04:01
Шоу-бизнес
Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость
04:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США
03:52
Общество
Врач Крючков развеял фантазии специалистов о спасительных свойствах «Омикрона»
03:50
Армия
Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США
03:48
Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
03:35
Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спасатели подняли тело еще одного горняка после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе

Происшествия
Спасатели подняли тело еще одного горняка после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Кемерово, 8 декабря. Поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» продолжаются. Сотрудники МЧС смогли поднять на поверхность тело еще одного погибшего человека.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Под землей находилось 285 человек. Большая часть горняков смогла выбраться на поверхность, за остальными отправили спасателей. Из-за угрозы взрыва отряд был отозван. Всего погибшими числится 51 человек.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело ещё одного человека из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще одного шахтера», — рассказали в ведомстве.

Накануне спасатели извлекли из кемеровской шахты тела еще 13 человек. Руководство угледобывающего предприятия намерено организовать ежемесячные выплаты детям погибших горняков. Сумма поддержки составит около 25 тысяч рублей. Деньги будут поступать до наступления совершеннолетия.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Спасатели подняли тело еще одного горняка после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе
тело шахта листвяжная
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать