Спасатели подняли тело еще одного горняка после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе

Кемерово, 8 декабря. Поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» продолжаются. Сотрудники МЧС смогли поднять на поверхность тело еще одного погибшего человека.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. Под землей находилось 285 человек. Большая часть горняков смогла выбраться на поверхность, за остальными отправили спасателей. Из-за угрозы взрыва отряд был отозван. Всего погибшими числится 51 человек.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело ещё одного человека из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще одного шахтера», — рассказали в ведомстве.

Накануне спасатели извлекли из кемеровской шахты тела еще 13 человек. Руководство угледобывающего предприятия намерено организовать ежемесячные выплаты детям погибших горняков. Сумма поддержки составит около 25 тысяч рублей. Деньги будут поступать до наступления совершеннолетия.