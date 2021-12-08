Экс-премьер Украины Кинах предрек стране скорое истощение запасов газа

Киев, 8 декабря. Действующие власти Украины провалили программу по заполнению хранилищ топливом. Дефицит газа может обернуться серьезными последствиями уже через пару месяцев. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах.

Политик в эфире телеканала UkrLife объяснил, что в настоящий момент объем топлива в газохранилищах Украины ниже необходимой нормы на 30-40 процентов. Данный факт наводит на размышления, что уже в середине зимы украинцы столкнутся с крупными проблемами, отметил Кинах.

«В газохранилищах где-то процентов на 30–40 меньше объем, чем тот, который должен быть по нормативным требованиям. Можно прогнозировать, что если не будут приняты соответствующие меры, то где-то к январю-февралю начнутся очень серьезные проблемы», — подчеркнул экс-министр.

По мнению Кинаха, первыми пострадавшими от складывающейся ситуации станут простые граждане Украины. Дело в том, что дефицит топлива в первую очередь затронет жилищно-коммунальную сферу, объяснил политик.

Энергетический кризис захлестнул Украину осенью. В стране началась острая нехватка ресурсов, в том числе для выработки электроэнергии. Кроме того, негативно повлияли ошеломительный рост цен на газ на европейском рынке и дефицит угля.

Мнение Кинаха частично поддержал другой бывший премьер государства. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила украинских чиновников в том, что они искусственно создали в стране энергетический кризис.