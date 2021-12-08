Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 04:28
04:24
Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
04:21
Общество
Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой
04:20
Технологии
Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»
04:05
Политика
Аудитория Le Figaro напомнила Макрону, почему Крым является российской территорией
04:01
Шоу-бизнес
Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость
04:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США
03:52
Общество
Врач Крючков развеял фантазии специалистов о спасительных свойствах «Омикрона»
03:50
Армия
Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США
03:48
Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
03:35
Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Рады Бужанский считает бестактным отказ США от санкций по «СП-2»

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 03:23
Политика
Депутат Рады Бужанский считает бестактным отказ США от санкций по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 8 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский отреагировал на исключение санкций против российского трубопровода «Северный поток — 2» из проекта американского оборонного бюджета.

Во вторник в палате представителей представили бюджет без какого-либо упоминания санкций по «СП-2», этот законопроект был показан на всеобщее обозрение профильным комитетом. При этом в конгрессе решили осудить в документе строительство российского трубопровода.

«Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против "Северного потока — 2" на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта», — указал украинский депутат Бужанский в своем Telegram-канале.

Москва не раз призывала прекратить упоминать «СП-2» в качестве какой-либо политизации, поскольку этот коммерческий проект выгоден не только России, но и странам ЕС.

В Конгрессе США ранее требовали, чтобы санкции были добавлены в законопроект по обороне. Такую инициативу выдвигали республиканцы. При этом Белый дом, выступающий против санкций относительно компании-оператора «Северного потока — 2», этот шаг республиканской партии осудил.

Недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что ФРГ может принять «серьезные меры» в отношении «СП-2» при определенных условиях. В Госдепе выразили надежду, что проект будет остановлен.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Рады Бужанский считает бестактным отказ США от санкций по «СП-2»
санкции украина сша рада северный поток - 2 сп-2 Бужанский
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать