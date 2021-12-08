Депутат Рады Бужанский считает бестактным отказ США от санкций по «СП-2»

Киев, 8 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский отреагировал на исключение санкций против российского трубопровода «Северный поток — 2» из проекта американского оборонного бюджета.

Во вторник в палате представителей представили бюджет без какого-либо упоминания санкций по «СП-2», этот законопроект был показан на всеобщее обозрение профильным комитетом. При этом в конгрессе решили осудить в документе строительство российского трубопровода.

«Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против "Северного потока — 2" на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта», — указал украинский депутат Бужанский в своем Telegram-канале.

Москва не раз призывала прекратить упоминать «СП-2» в качестве какой-либо политизации, поскольку этот коммерческий проект выгоден не только России, но и странам ЕС.

В Конгрессе США ранее требовали, чтобы санкции были добавлены в законопроект по обороне. Такую инициативу выдвигали республиканцы. При этом Белый дом, выступающий против санкций относительно компании-оператора «Северного потока — 2», этот шаг республиканской партии осудил.

Недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что ФРГ может принять «серьезные меры» в отношении «СП-2» при определенных условиях. В Госдепе выразили надежду, что проект будет остановлен.