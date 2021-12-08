Байден напомнил об отсутствии у стран вне НАТО права вето на расширение Альянса

Вашингтон, 8 декабря. Президент США Джо Байден в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ни одно государство, не входящее в НАТО, не имеет права вето на принятие решений Североатлантического альянса. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Американский лидер не дал четкого разъяснения своей позиции по поводу членства Украины в НАТО. Однако он уточнил, что решение будут принимать исключительно участники Альянса.

«Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов. Ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях», — сообщила Нуланд.

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в формате видеоконференции. Они завершились 7 декабря, продлившись в общей сложности более двух часов.