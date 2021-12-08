Политолог Сатановский указал на двойственность заявлений США об «открытых дверях НАТО»

Москва, 8 декабря. Государственный департамент США назвал расширение НАТО на восток следствием «политики открытых дверей». Это спорное заявление оценил политолог Евгений Сатановский.

При этом НАТО в сообщении Госдепа был назван оборонительным альянсом, поэтому «не стоит переживать о его продвижении» к границам РФ. Сатановский заметил, что такие заявления можно назвать лицемерными и двуличными.

«Подумаешь, учения проводятся в Прибалтике и на Украине, с отработкой ядерного бомбометания по России, разговоры о перемещении американских ядерных арсеналов в Европе с территории Германию в Польшу идут, ракеты, радары и склады военной техники к российским границам подтягиваются... Это же ни против кого не направлено! Чего ради русские раз за разом об этом речь заводят?» — иронично прокомментировал Сатановский в своих социальных сетях.

Складывается впечатление, заметил политолог, будто в Москве «не верят честному слову джентльменов» и обычной политике открытых дверей. Однако в эти двери, по словам Сатановского, «попутным ветром может занести кого-угодно». Например, разного рода «хлам из Восточной Европы и постсоветского пространства», который когда-то пришлось принять. Теперь эти страны находятся под защитой от внешнего вмешательства.

«Вдруг, скажем, Китай решит в ответ на открытие представительства Тайваня в Литве в эту самую Литву вторгнуться. И зачем Евросоюзу бои на литовско-китайской границе? А тут как раз НАТО всем альянсом! Как выскочит, как выпрыгнет... Полетят от заморского агрессора клочки по закоулочкам!» — привел пример политолог.

Сатановский заметил, что этот «праздник открытых дверей» закрыт для Китая и России. Если бы при расширении на восток туда вошли Пекин и Москва, то все вопросы с мировой безопасностью были бы решены. Кроме того, блок был бы укреплен с военной точки зрения. Однако этого не происходит, потому что «большой белый отец из Вашингтона» сам принимает решения о том, кого пригреть под своим крылом. В этом смысле политика открытых дверей выглядит весьма двойственно, подвел итог Сатановский.

Сейчас своей политикой США нарушают данное СССР в 1990 году обещание. Тогда госсекретарь США Джеймс Бейкер заявил в беседе с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым, что НАТО никогда не будет расширяться на восток. Сейчас ситуация меняется на глазах.