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Массовая авария с тремя пострадавшими произошла в Южно-Сахалинске

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 03:04
Происшествия
Массовая авария с тремя пострадавшими произошла в Южно-Сахалинске
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 8 декабря. Рейсовый автобус, Toyota Land Cruiser Prado и Subaru Forester столкнулись в районе бывшего спиртзавода в Южно-Сахалинске. В результате ДТП травмы получили три человека, сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в момент движения автобус подрезал автомобиль Subaru Forester. Во избежание аварии водитель кроссовера выехал «на встречку», в результате чего врезался в двигавшийся Land Cruiser Prado. После этого в аварию попал и сам водитель рейсового автобуса.

При ДТП пострадали мужчина и женщина из Subaru Forester, а также девушка из Land Cruiser Prado. Никто из 50 человек, находившихся в автобусе в момент аварии, не получил серьезных травм.

Многочисленные автоаварии происходили на юге Сахалина из-за обильной гололедицы. Двумя неделями ранее четыре транспортных средства «улетели» с трассы в портовом городе Корсаков.

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