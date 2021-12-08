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Советник главы офиса Зеленского Подоляк: саммит лидеров США и России был полезен Украине

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 03:03
Политика
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: саммит лидеров США и России был полезен Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 8 декабря. Двусторонний саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошел в позитивном для Украины Ключе. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря вечером в формате закрытой видеоконференции. Во время двухчасовой встречи лидеры обсудили множество тем, однако большую часть времени уделили Украине. Подоляк считает, что риторика в ходе обсуждения утверждала суверенитет и территориальную целостность страны.

«Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе», — сообщил Подоляк.

В рамках обсуждения украинской тематики президент США Джо Байден выразил приверженность мирным процессам в Донбассе. В частности он заверил, что Белый дом готов принять участие в реализации Минских соглашений.

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украина путин сша байден
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