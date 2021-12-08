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Депутат Рады Ясько: Саакашвили отказался принимать лекарства в знак протеста

Политика
Депутат Рады Ясько: Саакашвили отказался принимать лекарства в знак протеста
Федеральное агентство новостей

Киев, 8 декабря. Мать экс-главы Грузии Михаила Саакашвили приехала на встречу к сыну в госпиталь. Однако ее не пустили, в связи с чем заключенный перестал принимать лекарства, рассказала депутат Рады Елизавета Ясько.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В тот же день он объявил голодовку. После продолжительного воздержания от еды у него ухудшилось здоровье. Политика перевезли в Горийский военный госпиталь.

«Мама Саакашвили приехала к нему в госпиталь, и ее не пустили. Сейчас мы узнали, что Михаилу запретили телевизор. И дали ему новую информацию, что с сегодняшнего дня доступ к нему будет ограничен, опять-таки без каких-либо объяснений. В знак протеста против этого Михаил отказался от медикаментов и лечения», — написала подруга Саакашвили Ясько в Facebook.

Недавно девушка бывшего президента Грузии Елизавета Ясько сообщила о пониженном уровне гемоглобина у Михаила Саакашвили. У заключенного политика начали отмечаться проблемы со зрением и слухом. Как отметила депутат Рады, политику требуется реабилитация.

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саакашвили госпиталь лекарство
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