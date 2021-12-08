Преступники обстреляли автобус с детьми и избили водителя в Ингушетии

Магас, 8 декабря. Группа неизвестных открыла огонь по микроавтобусу с детьми и избила водителя транспортного средства в Ингушетии. Соответствующие данные привели в региональных правоохранительных органах.

Во время стрельбы никто из детей не пострадал. Угрозы для жизни и здоровья водителя микроавтобуса также нет. Как передал источник ТАСС, конфликт и последующая стрельба произошли на почве конфликта между семьями.

«Напали на водителя, избили. Нападавшие не знали, что в микроавтобусе есть дети. Причина - конфликт, который произошел между двумя семьями месяц назад», — следует из сообщения.

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Поиски нападавших продолжаются.

Недавно бывший зампред правительства Ингушетии Багаудин Цолоев избил врачей в московском НИИ глазных болезней. В отношении экс-чиновника уже завели уголовное дело.