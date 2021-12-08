Пользователи Сети сравнили фото «окруженного» Байдена и «независимого» Путина с онлайн-саммита

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин провел онлайн-переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Кремль и Белый дом опубликовали фотографии с места общения каждого из лидеров.

Государственные лидеры связались друг с другом по защищенному каналу видеосвязи. Российский президент находился в своей резиденции в Сочи. По фотографии, которую опубликовал Кремль, можно увидеть, что Путин находится в зале переговоров один. Он общался с Байденом тет-а-тет и периодически вызывал кнопкой нужных ему сотрудников. Правда после выполненного поручения они сразу покидали кабинет.

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Белый дом также опубликовал снимок, сделанный во время переговорного процесса. На нем видно, что Байден сидит в окружении своих помощников. По правую руку от президента находился шеф Госдепа США Энтони Блинкен. Изображение Путина при этом транслировалось на всех стенах.

prnt scr Twitter / @WhiteHouse

Пользователи социальных сетей сравнили фотографии и посмеялись над «беспомощностью» Байдена и «независимостью» Путина. По их словам, этот снимок полностью отражает способность президентов к управлению государством.

«Ты один приходи. Мы тоже одни придем», — вспомнил один из пользователей советскую шутку.

Беседа лидеров двух государств прошла в откровенном формате. Стороны выразили свое мнение по ряду вопросов. Так, они обсудили стратегическую и кибербезопасность, двусторонние отношения и ситуацию на Украине.