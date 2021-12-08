Экономист Черников составил прогноз повышения цен на алкоголь к Новому году

Москва, 8 декабря. Зачастую под Новый год традиционно дорожают все виды продукции, в том числе и алкогольной. Чем производители оправдывают подобную практику, рассказал экономист Сергей Черников.

По его словам, обычно ближе к Новому году начинается ажиотаж, вызванный массовыми предпраздничными закупками россиян. Однако производители всегда находят причину для повышения цен. Так, они сообщили, что к новогодним праздникам поднимут стоимость алкогольной продукции на 15%, поскольку «подорожала пшеница, из которой делается спирт», сообщил Черников в беседе с «Праймом».

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40, которые заявляются», — добавил экономист.

Он также добавил, что с 1 января следующего года алкогольный акциз возрастет на 4-5%. По всей видимости, производители, ожидая в связи с этим снижения спроса, заранее пытаются компенсировать потери, заключил Черников.

Помимо этого, перед Новым годом в России наблюдается подорожание мандаринов. Так, из-за сезонного спроса стоимость цитрусовых увеличилась на 18% за последний год, составив в среднем 110 рублей за килограмм.