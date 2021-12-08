Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 04:27
04:24
Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
04:21
Общество
Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой
04:20
Технологии
Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»
04:05
Политика
Аудитория Le Figaro напомнила Макрону, почему Крым является российской территорией
04:01
Шоу-бизнес
Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость
04:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США
03:52
Общество
Врач Крючков развеял фантазии специалистов о спасительных свойствах «Омикрона»
03:50
Армия
Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США
03:48
Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
03:35
Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Черников составил прогноз повышения цен на алкоголь к Новому году

Экономика
Экономист Черников составил прогноз повышения цен на алкоголь к Новому году
pxhere.com

Москва, 8 декабря. Зачастую под Новый год традиционно дорожают все виды продукции, в том числе и алкогольной. Чем производители оправдывают подобную практику, рассказал экономист Сергей Черников.

По его словам, обычно ближе к Новому году начинается ажиотаж, вызванный массовыми предпраздничными закупками россиян. Однако производители всегда находят причину для повышения цен. Так, они сообщили, что к новогодним праздникам поднимут стоимость алкогольной продукции на 15%, поскольку «подорожала пшеница, из которой делается спирт», сообщил Черников в беседе с «Праймом».

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40, которые заявляются», — добавил экономист.

Он также добавил, что с 1 января следующего года алкогольный акциз возрастет на 4-5%. По всей видимости, производители, ожидая в связи с этим снижения спроса, заранее пытаются компенсировать потери, заключил Черников.

Помимо этого, перед Новым годом в России наблюдается подорожание мандаринов. Так, из-за сезонного спроса стоимость цитрусовых увеличилась на 18% за последний год, составив в среднем 110 рублей за килограмм.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Черников составил прогноз повышения цен на алкоголь к Новому году
алкоголь новый год черников экономист рост цен повышение цен
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать