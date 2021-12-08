Белый дом сделал пресс-релиз о переговорах Путина и Байдена в три раза короче, чем Кремль

Москва, 8 декабря. Онлайн-саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена длился более двух часов. При этом официальные представители глав государств опубликовали информацию разного содержания.

Белый дом предоставил пресс-релиз, состоящий из 110 слов (876 символов). В то время как официальная информация от Кремля получилась в три раза больше — 357 слов (3674 символа).

Так, в сообщении Белого дома значится, что Байден глубоко обеспокоен ситуацией вокруг Украины. Он дал понять Путину, что США в случае «эскалации ситуации» будут отвечать жесткими ограничительными мерами. Кроме того, американский лидер вновь выразил поддержку Украине и призвал вернуться к дипломатическим переговорам с Донбассом. Также президенты затронули тему стратегической и кибербезопасности и двусторонние отношения.

Кремль осветил намного больше аспектов переговорного процесса. Так, представители российской стороны провели сравнение с женевским саммитом, отметили важность выполнения достигнутых договоренностей, процитировали диалог лидеров по поводу внутриукраинского кризиса, Минских соглашений, Второй мировой войны, расширения НАТО на восток, информационной безопасности, иранской ядерной программы, двусторонней проблематики, дипломатического кризиса. Кроме того, в пресс-релизе указано общее впечатление от проведенных переговоров.

Общение двух президентов было откровенным и честным. Также в ходе диалога Путин и Байден нашли время для шуток и комплиментов друг другу, что говорит о здоровых отношениях между лидерами.