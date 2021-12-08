Россия вошла в десятку мировых экспортеров шоколада

Москва, 8 декабря. Россия заняла десятое место в рейтинге поставщиков шоколада по итогам первых восьми месяцев текущего года. В прошлом году стране принадлежала 11-я строчка.

Согласно данным на сентябрь 2011 года, сумма экспорта российского шоколада в годовом выражении достигла 838 млн долларов. Показатель Швейцарии за аналогичный период составил лишь 819 млн долларов, отметили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade.

«Динамика поставок за рубеж позволяет утверждать, что по итогам года Россия укрепит позиции в десятке крупнейших мировых экспортеров этого вида сладостей», — отметили в «Асконде» в беседе с «Российской газетой».

На сегодняшний день кондитерские изделия из России получают 92 государства. Ключевыми покупателями считаются Китай и страны Таможенного союза, на которые приходится 57% экспортных поставок. Активно развиваются продажи и на новых для российских кондитеров направлениях, среди которых Сербия, Бразилия, Нигерия и страны Ближнего Востока.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил о росте товарооборота России и ОАЭ в 2021 году. За последние девять месяцев он достиг рекордного уровня, превысив 4 млрд долларов.