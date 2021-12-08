Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 04:27
04:24
Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
04:21
Общество
Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой
04:20
Технологии
Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»
04:05
Политика
Аудитория Le Figaro напомнила Макрону, почему Крым является российской территорией
04:01
Шоу-бизнес
Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость
04:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США
03:52
Общество
Врач Крючков развеял фантазии специалистов о спасительных свойствах «Омикрона»
03:50
Армия
Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США
03:48
Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
03:35
Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Независимый профсоюз актеров оценил помощь властей театрам во время пандемии

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 01:33
Общество
Независимый профсоюз актеров оценил помощь властей театрам во время пандемии
Невские Новости

Москва, 8 декабря. Российские театры пострадали из-за пандемии COVID-19. Особенно сложно ситуация складывалась в регионах, заявил председатель правления Независимого профсоюза актеров Денис Кирис.

Зарплата актеров напрямую зависит от посещаемости и продажи билетов. В Москве насчитывается свыше 80 театров, в каждом из которых складывается своя ситуация. По словам Кириса, за время карантина многие россияне соскучились по представлениям, о чем свидетельствует 100-процентная заполняемость залов.

«Когда нет посещаемости, это отражается у артистов на зарплате. QR-коды — это вынужденные мера, я считаю, что она нужна, потому что прошедшие годы показали, что люди у нас не дисциплинированы, безответственны», — цитирует его Общественная служба новостей.

По мнению Кириса, сейчас очень важно соблюдать все меры предосторожности и не допустить дальнейшего распространения COVID-19. Культурные учреждения в России только начали восстанавливаться от ограничений, во многом за счет помощи властей. Для сравнения он привел Европу, где поддержку от государства получают лишь несколько театров.

«В России другое положение дел, сильно пострадали частные театры, потому что они напрямую зависят от продаж, посещаемости. Минкультуры, в свою очередь, поддержало частные театры», — заключил он.

В России ранее выбрали лучший региональный театр по версии премии «Звезда театрала». Первое место в номинации занял Алтайский театр драмы имени В. М. Шукшина, который в этом году отметил свое 100-летие.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Независимый профсоюз актеров оценил помощь властей театрам во время пандемии
театры qr-код пандемия коронавирус
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать