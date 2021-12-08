Независимый профсоюз актеров оценил помощь властей театрам во время пандемии

Москва, 8 декабря. Российские театры пострадали из-за пандемии COVID-19. Особенно сложно ситуация складывалась в регионах, заявил председатель правления Независимого профсоюза актеров Денис Кирис.

Зарплата актеров напрямую зависит от посещаемости и продажи билетов. В Москве насчитывается свыше 80 театров, в каждом из которых складывается своя ситуация. По словам Кириса, за время карантина многие россияне соскучились по представлениям, о чем свидетельствует 100-процентная заполняемость залов.

«Когда нет посещаемости, это отражается у артистов на зарплате. QR-коды — это вынужденные мера, я считаю, что она нужна, потому что прошедшие годы показали, что люди у нас не дисциплинированы, безответственны», — цитирует его Общественная служба новостей.

По мнению Кириса, сейчас очень важно соблюдать все меры предосторожности и не допустить дальнейшего распространения COVID-19. Культурные учреждения в России только начали восстанавливаться от ограничений, во многом за счет помощи властей. Для сравнения он привел Европу, где поддержку от государства получают лишь несколько театров.

«В России другое положение дел, сильно пострадали частные театры, потому что они напрямую зависят от продаж, посещаемости. Минкультуры, в свою очередь, поддержало частные театры», — заключил он.

В России ранее выбрали лучший региональный театр по версии премии «Звезда театрала». Первое место в номинации занял Алтайский театр драмы имени В. М. Шукшина, который в этом году отметил свое 100-летие.