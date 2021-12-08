СКР задержал главу уголовного розыска московского ОВД за получение взятки

Москва, 8 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении группы лиц по ст.159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

По предварительным данным, подозреваемый обратился к некому мужчине с просьбой о передаче 3 миллионов рублей третьему лицу. Сам начальник московского ОВД, по данным РЕН ТВ, никаких денег не получал.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку государственного служащего в связи с подозрением в получении взятки. Следственные действия в отношении подозреваемого продолжаются.

Недавно предприниматель одной из коммерческих фирм в Перми попытался дать взятку чиновнику, чтобы выиграть конкурс на поставку медоборудования. Однако тот отказал ему и сообщил о факте нарушения закона в правоохранительные органы.