Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 04:27
04:24
Общество
МВД России выступило за внесение изменений в законодательство об оружии
04:21
Общество
Косметолог Петрунина объяснила причину появления высыпаний на лице зимой
04:20
Технологии
Японских космических туристов проводили на МКС вариацией песни «Трава у дома»
04:05
Политика
Аудитория Le Figaro напомнила Макрону, почему Крым является российской территорией
04:01
Шоу-бизнес
Миро пожалела Коташенко за потраченную на «доживающего» Градского молодость
04:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США
03:52
Общество
Врач Крючков развеял фантазии специалистов о спасительных свойствах «Омикрона»
03:50
Армия
Пользователи YouTube захотели вступить в российские войска после просмотра рекламы армии США
03:48
Политика
Уроженка Казахстана Омарова отказалась от назначения на высокий пост в минфине США
03:35
Общество
Минтруд объяснил тонкости получения пенсионных накоплений
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пациентки тюменской поликлиники подрались за место в очереди к хирургу

Происшествия
Пациентки тюменской поликлиники подрались за место в очереди к хирургу
pexels.com  /  NEOSiAM 2021

Тюмень, 8 декабря. Две пожилые женщины устроили драку в очереди к хирургу в одной из тюменских поликлиник. Видеороликом произошедшего поделилась местная жительница Алина Грачева на своей странице в Instagram.

На кадрах две женщины спорят у двери кабинета, после чего одна из оппоненток начинает заходить к врачу. Вторая пациентка не хотела ее пропускать и принялась бить соперницу. Однако женщине удалось прорваться к хирургу, после чего вторая, пытаясь пнуть оппонентку, потеряла равновесие и упала, пишет URA.RU.

«Женщина в серой кофте сидела больше двух часов. А наглая дама в бирюзовом свитере решила, что ей важнее всех. Ее падения никто не ожидал, но все ликовали. Справедливость восторжествовала», — рассказала тюменка Алина Грачева в своем Instagram.

Девушка не уточняла, в каком именно медучреждении произошла потасовка. По ее словам, очередь к специалисту не продвигалась, и одна пожилая женщина решила пройти вперед всех.

Несколькими днями ранее трое мужчин устроили драку с поножовщиной в центре Москвы. В результате инцидента одного пострадавшего увезли в больницу с колото-резаным ранением живота и левой руки.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пациентки тюменской поликлиники подрались за место в очереди к хирургу
драка видео тюмень врач поликлиника
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать