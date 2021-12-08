Пациентки тюменской поликлиники подрались за место в очереди к хирургу

Тюмень, 8 декабря. Две пожилые женщины устроили драку в очереди к хирургу в одной из тюменских поликлиник. Видеороликом произошедшего поделилась местная жительница Алина Грачева на своей странице в Instagram.

На кадрах две женщины спорят у двери кабинета, после чего одна из оппоненток начинает заходить к врачу. Вторая пациентка не хотела ее пропускать и принялась бить соперницу. Однако женщине удалось прорваться к хирургу, после чего вторая, пытаясь пнуть оппонентку, потеряла равновесие и упала, пишет URA.RU.

«Женщина в серой кофте сидела больше двух часов. А наглая дама в бирюзовом свитере решила, что ей важнее всех. Ее падения никто не ожидал, но все ликовали. Справедливость восторжествовала», — рассказала тюменка Алина Грачева в своем Instagram.

Девушка не уточняла, в каком именно медучреждении произошла потасовка. По ее словам, очередь к специалисту не продвигалась, и одна пожилая женщина решила пройти вперед всех.

Несколькими днями ранее трое мужчин устроили драку с поножовщиной в центре Москвы. В результате инцидента одного пострадавшего увезли в больницу с колото-резаным ранением живота и левой руки.