Вильфанд: сильный холод накроет четыре российских региона до конца недели

Архангельск, 8 декабря. Некоторые регионы России окажутся в эпицентре аномального холода до конца рабочей недели. Такой прогноз составил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сильный холод накроет Архангельскую, Магаданскую области, Карелию и Чукотку. В этих субъектах прогнозируется температура ниже нормы от семи до 11 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на метеоролога.

«На европейской части России наиболее интенсивные отрицательные аномалии температуры прогнозируются в двух регионах - Архангельская область и Карелия. В Архангельской области прогнозируется 20-21 градус мороза, в Карелии - 18-23 градуса мороза», — отметил Вильфанд.

Наиболее заметные температурные отклонения от нормы ожидаются в Магаданской области и на Чукотке. Согласно прогнозу Романа Вильфанда, в этих регионах столбики термометра покажут минус 48-49 градусов.

Морозная погода установилась в Санкт-Петербурге. Но такие аномальные температуры не достигнут российской столицы. По словам метеоролога Романа Вильфанда, холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток.